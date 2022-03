FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hennes & Mauritz nach Umsatzzahlen von 165 auf 160 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitige Situation des Modehändlers sei schwierig zu erörtern, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Geschäftsquartal dürfte in Ordnung gewesen sein, die Zeiten würden aber härter. Aufgeschobene Investitionen seien nicht hilfreich für die langfristigen Umsatzziele./tih/mis