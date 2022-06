FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2021/22 auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen belassen. Die Zahlen des Textilhändlers hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Folge erhöhte er seine diesjährige Gewinnschätzung um zwei Prozent, auch wenn er an das zweite Halbjahr etwas vorsichtiger herangeht./tih/ck