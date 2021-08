NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 schwedische Kronen belassen. Die Resultate dürften die anhaltende Schwankungsbreite der Mode-Nachfrage unterstreichen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollten die Geschäftszahlen aber auch die Fähigkeit der Schweden demonstrieren, den andauernden Gegenwind von der Umsatzseite durch Betriebskostendisziplin kompensieren zu können./la/he