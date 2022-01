NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) von 200 auf 185 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Zwischenbericht des Modeherstellers dürfte eine starke Korrelation aufzeigen zwischen der Corona-Infektionskurve und der Umsatzdynamik, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Märkte, wo der Omikron-Höhepunkt bereits vorbei sei, dürften sich gut erholt haben. Am Gewinnausblick dürfte sich aber kaum etwas ändern./ajx/mis