NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 schwedische Kronen belassen. Die im Zuge des Krieges in der Ukraine weiter anziehende Inflation dürfte das für Konsum verfügbare Einkommen der Menschen verringern, was Modehersteller belasten dürfte, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem stiegen in diesem Umfeld auch die Kosten./mis/gl