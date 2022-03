NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) von 150 auf 130 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag in einer eingehenderen Analyse der Geschäftszahlen seine Schätzungen für den Modehändler. Er trägt damit der moderateren Umsatzentwicklung zum Vorquartal und dem Missverhältnis zwischen Kostenanstieg und Preiserholung Rechnung./ag/tih