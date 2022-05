NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hennes & Mauritz (H&M) auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Die Umsatz- und Ergebniszahlen des Modeunternehmens für das zweite Quartal, die am 15. und 29. Juni anstehen, dürften solide Umsatzfortschritte und einen moderaten Rückgang der Bruttomarge bestätigen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Verstärkung der Lohninflation und steigende Online-Retouren dürften die positive Umsatzentwicklung allerdings konterkarieren./ck