NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Der Modekonzern habe wie der Konkurrent Inditex bestätigt, dass das Reopening in Europa für starke Nachfrage gesorgt habe, schrieb Analyst James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Spanier hätten dabei allerdings mehr beeindruckt. Insgesamt stuft Grzinic das zweite Quartal von H&M als solide ein./ag/edh