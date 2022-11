NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M vor Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 schwedischen Kronen belassen. Die Zahlen dürften eine durchwachsene Nachfrage zum Ende des Geschäftsjahres skizzieren, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil dürften die Margen des Modekonzerns unter Druck geblieben sein. Dies bekräftige die Unsicherheiten mit Blick auf das im Dezember startende neue Geschäftsjahr./la/gl