HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hennes & Mauritz in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche von 200 auf 190 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Verbesserung des Online-Angebots dürfte zu Druck auf die Kapitalrendite des Modeunternehmens führen, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn H&M müsse die Kosten für die Optimierung seiner Geschäfte schultern und zudem in die digitale Integration investieren./ck/jha/