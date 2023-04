Credit Suisse Group

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat H&M anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 99 auf 146 schwedischen Kronen angehoben. Die Bekleidungskette habe im ersten Geschäftsquartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Margen dürften sich in den nächsten zwölf Monaten rasch verbessern, da der Druck auf die Rohstoffkosten nachlasse und die Kostensenkungsmaßnahmen griffen./la/tav

