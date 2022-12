NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für H&M nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 schwedischen Kronen belassen. Der währungsbereinigte Umsatz sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Analyst Chris Hallam in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Entwicklung im vierten Quartal lasse darauf schließen, dass der Vorsteuergewinn der schwedischen Bekleidungskette im Gesamtjahr die Konsenserwartung erreicht./bek/edh