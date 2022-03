NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 schwedische Kronen belassen. Analystin Georgina Johanan schrieb in einer ersten Reaktion am Donnerstag von einem klaren Verfehlen der Markterwartungen. So liege der Vorsteuergewinn der schedischen Modekette um rund 70 Prozent unter der Konsensschätzung. Ursache hierfür seien enttäuschende Bruttomargen./bek/eas