NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Erwartungen um 18 Prozent übertroffen, bereinigt um Einmaleffekte seien es immer noch 9 Prozent gewesen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Entwicklung in der Branche und die Margenperspektive stimmten sie aber weiter vorsichtig./tih/men