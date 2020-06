ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hennes & Mauritz nach Zahlen von 122,20 auf 133 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bruttonmargen des Modekonzerns stünden zwar weiterhin unter Druck, aber die operativen Aufwendungen habe das Unternehmen im Griff, schrieb Analystin Mariana Horn Uribe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz habe sich unter anderem gezeigt, dass sich die Umsatzentwicklung zu Ende Juni hin verbessert habe./mf/ag