NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Umsatzzahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 schwedische Kronen belassen. Analyst Richard Chamberlain hält in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an seiner positiven Haltung fest, was die Dividende, die Marge und den Cashflow des Modekonzerns betrifft. Der Markt unterschätze die bei den beiden letztgenannten Kriterien wahrscheinlich erreichten Verbesserungen./tih/la