NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen des Konkurrenten Inditex von 220 auf 200 schwedische Kronen gesenkt. Die Einstufung bestätigte Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie aber mit "Outperform". Für H&M reduzierte er seine diesjährige Erwartung für den Vorsteuergewinn wegen höherer operativer Kosten./tih/ngu