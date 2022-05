NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 175 auf 150 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern dürfte im laufenden Jahr stärker unter den Corona-Maßnahmen in China leiden als der Wettbewerber Inditex, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Schweden spät dran mit Preiserhöhungen aufgrund gestiegener Kosten./ag/edh