NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 schwedischen Kronen belassen. In der Einzelhandelsbranche zählten Hugo Boss, Inditex und WH Smith zu seinen bevorzugten Titeln, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. H&M und Primark seien den coronabedingten Lockdowns in China am stärksten betroffen. Die Schweden seien jedoch für das Erwirtschaften hoher Barmittel bekannt./bek/ag