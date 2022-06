NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 150 auf 140 schwedischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Bei einigen europäischen Modehändlern bestehe die Gefahr eines gewissen Margendrucks angesichts höherer Lagerbestände, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für H&M kürzte er daraufhin seine 2023er Schätzungen. Bessere Trends sieht er bei Premium-Sektorwerten wie Inditex oder Hugo Boss./edh/tih