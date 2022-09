NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und das Nettoergebnis des Textilkonzerns hätten seine Schätzungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im September liefen die Geschäfte der Schweden bislang aber überraschend gut./gl/nas