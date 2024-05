RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 200 schwedische Kronen angehoben. Steigende Bruttomargen und weitere Kosteneinsparungen beinhalteten Aufwärtspotenzial für den Modehändler, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das wettbewerbsfähigere Produktangebot dürfte zu weiteren Umsatzsteigerungen führen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 01:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 01:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com