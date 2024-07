RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 200 auf 190 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Manjari Dhar beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie genauer mit dem Einfluss von Reiseaktivitäten auf den europäischen Einzelhandel. Sein Favorit bleibt diesbezüglich der Schweizer Branchenwert Avolta AG. Für den Modehändler H&M kürzte sie nach dessen Quartalszahlen und einem vorsichtigen Margenausblick ihre operativen Gewinnschätzungen für 2024 und 2025./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2024 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 00:40 / EDT

