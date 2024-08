RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 190 auf 185 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund niedrigerer Absatzerwartungen für das dritte Geschäftsquartal (per Ende August) habe er seine Gewinnprognosen für die schwedische Modekette der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 reduziert, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für die anstehende Herbstsaison sieht er in puncto Preisgestaltung aber positive Signale./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 18:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

