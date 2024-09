RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform

17:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch die Signale für Herbst und Winter seien ermutigend./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 08:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 08:41 / EDT

