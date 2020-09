LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hennes & Mauritz (H&M) nach Eckdaten zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 schwedischen Kronen belassen. Analyst Nicolas Champ sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von ermutigenden Geschäftstrends und hob die überraschende Rückkehr in die Gewinnzone hervor./gl/ajx