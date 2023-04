Barclays Capital

HennesMauritz AB (HM, H&M) Overweight

13:41 Teilen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 160 auf 180 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsentwicklung dürfte sich in den kommenden Quartalen in einem günstigeren Umfeld und infolge einer fortgesetzten Umsetzung der Wachstumsstrategie des Modekonzerns fortsetzen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden Studie. Seines Erachtens ist die Stimmung der Anleger zu H&M derzeit zu negativ./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M