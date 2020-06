NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 schwedische Kronen belassen. Zwar habe der Modekonzern im zweiten Quartal wegen des großen Drucks auf seine Bruttomargen die Erwartungen verfehlt, doch im Wesentlichen sei der Geschäftsbericht ermutigend gewesen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lagerbestände seien in diesem schrecklichen, abgelaufenen Jahresviertel der erfreuliche Höhepunkt gewesen./ck/mis