NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) vor Zahlen von 216 auf 220 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsätze im dritten Quartal dürften um 14 Prozent gestiegen sein, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Größere Impulse sollten daraus nicht resultieren. /mf/ajx