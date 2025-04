RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 150 auf 155 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sie habe wegen verbesserter Bruttomargen des Textilkonzerns ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 ein wenig angehoben, schrieb Analystin Manjari Dhar in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Das US-Konsumumfeld dürfte aber wegen des Zollkonflikts volatil bleiben. Die Schweden hätten im vergangenen Jahr wegen zu deutlicher Preiserhöhungen wohl auch Marktanteile verloren./gl/edh

