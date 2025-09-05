Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 21,25 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen belassen. Richard Chamberlain erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, seine aktuellen Preisumfragen im europäischen Einzelhandel zeigten, dass die Schere zwischen design- und preisorientierten Produkten weiter aufgehe. Spezialisierte Bekleidungshändler wie Zara oder H&M verlangten für ihre Produkte höhere Preise./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
145,55 SEK
|Abst. Kursziel*:
-0,38%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
145,55 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|12:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
