Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 22,65 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Schweden sei im dritten Quartal höher gewesen als gedacht, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe robuster, die Zollbelastungen kämen wohl erst im vierten Quartal zum Tragen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:36 / EDT
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|09:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
