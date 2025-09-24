DAX 23.596 -0,3%ESt50 5.453 -0,2%Top 10 Crypto 15,41 -1,4%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.347 -1,2%Euro 1,1736 +0,0%Öl 68,99 -0,1%Gold 3.752 +0,4%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

14,52 EUR +0,72 EUR +5,22 %
STU
156,00 SEK +0,30 SEK +0,19 %
STO
Marktkap. 22,65 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

09:46 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,52 EUR 0,72 EUR 5,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Schweden sei im dritten Quartal höher gewesen als gedacht, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag. Das aktuelle Geschäft laufe robuster, die Zollbelastungen kämen wohl erst im vierten Quartal zum Tragen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 02:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
156,00 SEK		 Abst. Kursziel*:
-7,05%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
156,00 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,05%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,63 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

09:31 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
01.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

