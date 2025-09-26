Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,19 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 145 auf 175 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für die schwedische Modekette erhöhte der Experte seine Vorsteuer-Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
175,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
173,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
1,16%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
173,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
1,16%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,00 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|09:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
