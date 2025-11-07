DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Top News
Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an! Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an!
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

15,83 EUR +0,28 EUR +1,80 %
STU
172,80 SEK +1,55 SEK +0,91 %
STO
Marktkap. 25,14 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

08:06 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
185,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
172,80 SEK		 Abst. Kursziel*:
7,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
172,80 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
7,06%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,86 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:06 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

