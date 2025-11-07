Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 25,14 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./gl/ag
schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
185,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
172,80 SEK
|Abst. Kursziel*:
7,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
172,80 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
7,06%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,86 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:06
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG