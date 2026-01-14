Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,71 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 185 auf 180 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte. Tesco und H&M seien weniger attraktiv bewertet als JD Sports und Dunelm./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
180,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
16,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|09:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|09:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG