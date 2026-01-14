DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

16,60 EUR +0,02 EUR +0,09 %
STU
15,29 CHF -0,07 CHF -0,47 %
BRX
Marktkap. 26,71 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

09:11 Uhr
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,60 EUR 0,02 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 185 auf 180 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte. Tesco und H&M seien weniger attraktiv bewertet als JD Sports und Dunelm./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
180,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

09:11 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
06.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
12.12.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
11.12.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

