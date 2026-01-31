Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 28,28 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Bei H&M sieht er gestiegene Einstiegspreise, da sich das Unternehmen stärker im mittleren Preissegment positioniert habe, schrieb er./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
185,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
187,85 SEK
|Abst. Kursziel*:
-1,52%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
152,78 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
