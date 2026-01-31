DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte!
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

17,43 EUR -0,12 EUR -0,66 %
STU
15,90 CHF -0,23 CHF -1,40 %
BRX
Marktkap. 28,28 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318

ISIN wurde kopiert
ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

08:56 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
17,43 EUR -0,12 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Bei H&M sieht er gestiegene Einstiegspreise, da sich das Unternehmen stärker im mittleren Preissegment positioniert habe, schrieb er./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
185,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
187,85 SEK		 Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
152,78 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:56 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

