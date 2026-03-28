Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 24,98 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. In den USA habe die Dynamik des asiatischen Online-Billigmodehändlers Shein 2025 offenbar stagniert, während die deutlichen Marktanteilsgewinne in Europa vor allem eine Bedrohung für Primark seien und in geringerem Ausmaß für H&M und Zalando, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Weniger betroffen seien die Inditex-Tochter Zara und Next aufgrund ihrer stärkeren Premium-Stellung und der älteren Kundenbasis./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
185,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,39 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
154,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
