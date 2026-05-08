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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

13:26 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,73 EUR 0,16 EUR 1,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain beschäftigte sich am Sonntag mit Aktionärsrückflüssen - und zog das Fazit, dass sie in diesem Jahr im Einzelhandelsbereich vor allem von der Verteilung überschüssiger Barmittel abhängen. Die Branchengrößen Inditex, H&M und Next kämen mit Dividenden und Aktienrückkäufen auf überdurchschnittlich hohe Renditen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
185,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
160,55 SEK		 Abst. Kursziel*:
15,23%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,63 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

13:26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
27.04.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
30.03.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
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