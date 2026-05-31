Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

15,17 EUR +0,04 EUR +0,23 %
STU
15,25 EUR +0,02 EUR +0,13 %
HAML
Marktkap. 24,34 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

08:16 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,17 EUR 0,04 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 185 auf 175 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Richard Chamberlain rechnet mit einer starken Polarisierung der Entwicklung im europäischen Mode-Einzelhandel, wie er am Montag in seiner Brancheneinschätzung schrieb. Inditex, Next und Uniqlo dürften auf Kosten von H&M und Primark Marktanteile gewinnen, was sich auch zunehmend in divergierenden Bewertungen niederschlagen sollte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
175,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
164,15 SEK		 Abst. Kursziel*:
6,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:16 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
29.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
21.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
20.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
