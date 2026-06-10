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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

08:06 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,88 EUR 0,15 EUR 0,95%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M auf mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen "Sector Perform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
175,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
171,25 SEK		 Abst. Kursziel*:
2,19%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

08:06 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
29.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
21.05.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
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