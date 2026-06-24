Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 23,79 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es dürfte noch etwas dauern, bis die zahlreichen Maßnahmen der Schweden zur Verbesserung der Angebote für die Kunden auch die Umsatzentwicklung antrieben./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
175,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
15,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
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|29.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
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|15.06.26
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|01.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
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|29.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.