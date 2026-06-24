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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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14,82 EUR -0,40 EUR -2,63 %
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Marktkap. 23,79 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
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WKN 872318

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RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

11:51 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,82 EUR -0,40 EUR -2,63%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es dürfte noch etwas dauern, bis die zahlreichen Maßnahmen der Schweden zur Verbesserung der Angebote für die Kunden auch die Umsatzentwicklung antrieben./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
175,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
15,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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