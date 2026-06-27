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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

09:31 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,05 EUR 0,08 EUR 0,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Modekonzern habe mehrere Schritte zur Verbesserung seines Angebots unternommen, doch bisher sehe die Erholung unausgewogen aus, schrieb Richard Chamberlain am Montag im Rückblick auf die Halbjahreszahlen nach Gesprächen mit dem Unternehmen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
175,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
166,05 SEK		 Abst. Kursziel*:
5,39%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,56 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

09:31 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
26.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
26.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight Barclays Capital
26.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
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