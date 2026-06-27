Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,85 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Modekonzern habe mehrere Schritte zur Verbesserung seines Angebots unternommen, doch bisher sehe die Erholung unausgewogen aus, schrieb Richard Chamberlain am Montag im Rückblick auf die Halbjahreszahlen nach Gesprächen mit dem Unternehmen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
175,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
166,05 SEK
|Abst. Kursziel*:
5,39%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,56 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
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|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
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