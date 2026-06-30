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Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

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16,56 EUR -0,03 EUR -0,15 %
STU
16,61 EUR +0,05 EUR +0,30 %
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Hennes Mauritz (H M, H&M) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 29,53 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
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WKN 872318

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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

08:01 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,56 EUR -0,03 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren. H&M habe eher deutliche Vor-Ort-Präsenz. Chamberlain kappte seine Ergebnisprognosen für die Schweden bis 2027 etwas./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
175,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
151,13 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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