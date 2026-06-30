Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 29,53 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren. H&M habe eher deutliche Vor-Ort-Präsenz. Chamberlain kappte seine Ergebnisprognosen für die Schweden bis 2027 etwas./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
175,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
16,56 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,13 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG