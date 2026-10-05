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Symbol HMRZF

RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

17:56 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,23 EUR 0,07 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 schwedischen Kronen belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
170,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
149,88 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

17:56 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
28.09.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
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