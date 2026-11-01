Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
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Marktkap. 25,33 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 schwedischen Kronen belassen. Im Modeeinzelhandel auf dem europäischen Festland habe er zuletzt eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel beobachtet, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Er hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Cashflow übertreffen, fürchtet jedoch aufgrund höherer Kosten und Werbeaktivitäten Margendruck in der Branche. Zu seinen Top-Empfehlungen gehört Zalando, während ihm die Bewertung unter anderem von H&M auf dem aktuellen Niveau als recht hoch erscheint./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
170,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
178,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
-4,55%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
149,88 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
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|02.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG