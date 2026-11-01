Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
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Marktkap. 25,36 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 170 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Diese sei sehr hilfreich gewesen, betonte Richard Chamberlain am Montag. Das warme Herbstwetter in vielen wichtigen Märkten sollte für einen trägen Start in die Herbstsaison gesorgt haben. Für den Oktober und November geht der Experte von einer besseren Umsatzentwicklung aus ? allerdings lägen hier auch die Vergleichswerte aus dem Vorjahr höher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
170,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
182,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
-6,70%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
149,88 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
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|23.11.26
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|04.11.26
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|02.11.26
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|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG