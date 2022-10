NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, aber das Kursziel auf 110 schwedischen Kronen belassen. Die Wachstumsaussichten des Textilkonzerns hätten sich eingetrübt und rechtfertigten den bisherigen Bewertungsaufschlag nicht mehr, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Einige Wettbewerber wie etwa JD Sports und Inditex seien besser gewappnet, um sich in möglichen Rabattschlachten angesichts der kostenbedingt steigenden Preise zu behaupten. Chamberlain senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Schweden für die Jahre bis 2024 um bis zu fünf Prozent./gl/ag