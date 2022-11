NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Ergebnisschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an niedrigere Umsatzerwartungen an. Die Papiere von Inditex erscheinen ihm attraktiver./ag/gl