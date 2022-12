NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 110 auf 115 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In den kommenden Quartalen dürften sich die Leistungsunterschiede zwischen den großen Modeketten wie Inditex und H&M, die über starke Lieferantenbeziehungen, Größenvorteile und Preismacht verfügen, und den schwächeren unabhängigen Modekonzernen sowie den Spezialisten noch vergrößern, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Unter den beiden Branchenriesen präferiere er Inditex aufgrund der Bewertung, der wahrscheinlich stärkeren Umsatz- und Gewinndynamik und einer attraktiveren Dividendenrendite./edh/ck