RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 160 auf 155 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain kürzte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2025 und 2026. Er begründete dies mit niedrigeren Umsatzprognosen und Währungseffekten. Die Auffrischung des Markenbildes sei noch im Gange./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2025 / 17:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: H&M